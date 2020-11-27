В субботу, 28 ноября, в Украине синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер. Температура воздуха будет до +12 градусов.

Об этом сообщает прогноз погоды от Укргидрометцентра на воскресенье.

Так, на западе Украины ночью столбики термометров опустятся до 0...-2 градусов, днем воздух прогреется до +2...+4 градусов.

В северных областях днем прогнозируют +2...+5, ночью 0...+2 градусов. В восточных регионах до +7...+11.

На юге Украины днем столбики термометров покажут +4...+12, в ночное время суток от -1 до +5 градусов.

В центральной части страны и Киеве днем температура поднимется до +2...+5 градусов.



Ранее "Страна" сообщала, что в последние выходные осени в Украину придут осадки и сильный ветер. Осадки коснутся Харьковской области и центральные регионы страны. На юге мокрый снег возможен в воскресенье везде, кроме Запорожья.



Также напомним, что первый день снега в Киеве привел к ровно сотне аварий в городе. Больше всего, а именно 13 ДТП, произошло в Соломенском районе. Меньше всего - одно ДТП в Подольском.