Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что существуют веские свидетельства причастности Израиля к убийству 27 ноября иранского ученого-ядерщика Мохсина Фахризаде-Махабади.

Об этом глава МИД республики написал в Twitter.

"Сегодня террористы убили выдающегося иранского ученого. Это трусливый акт с серьезными указаниями на роль Израиля показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне", - высказался министр.

Он также обратился к международному сообществу.

"Иран призывает международное сообщество - и особенно ЕС - положить конец их позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора", - написал Зариф.



Ранее "Страна" сообщала о подрыве автомобиля ученого под Тегераном. По горячим следам покушения были выдвинуты предположения, что к нему могут быть причастны израильские спецслужбы, так как ядерщик был убит спустя всего несколько дней после тайного визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы "Моссада" Йоси Коэна в Саудовскую Аравию.

Мы также писали о самом визите Нетаньяху к саудитам.