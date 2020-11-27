В МИД Ирана подозревают Израиль в убийстве физика-ядерщика Фахризаде
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что существуют веские свидетельства причастности Израиля к убийству 27 ноября иранского ученого-ядерщика Мохсина Фахризаде-Махабади.
Об этом глава МИД республики написал в Twitter.
"Сегодня террористы убили выдающегося иранского ученого. Это трусливый акт с серьезными указаниями на роль Израиля показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне", - высказался министр.
Он также обратился к международному сообществу.
"Иран призывает международное сообщество - и особенно ЕС - положить конец их позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора", - написал Зариф.
Ранее "Страна" сообщала о подрыве автомобиля ученого под Тегераном. По горячим следам покушения были выдвинуты предположения, что к нему могут быть причастны израильские спецслужбы, так как ядерщик был убит спустя всего несколько дней после тайного визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы "Моссада" Йоси Коэна в Саудовскую Аравию.