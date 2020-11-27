В пятницу, 27 ноября, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что имеющиеся в госбюджете средства и те, по которым ведутся переговоры, позволят закрыть потребность Украины в вакцине от Covid-19 на 2021 год.

Об этом он сообщил во время круглого стола по результатам первого года внедрения Стратегии иммунопрофилактики.



Так, по его словам, сегодня на заседании оперативного штаба Минздрава относительно вакциноуправляемых инфекций были утверждены оценочные данные для вакцинации от Covid-19 на 2021 год.

"У нас есть цифра, которую утвердили на штабе, в 20 млн 851 тыс. человек – это те люди, которых мы хотим и будем стараться охватить прививками против коронавирусной болезни. Из них 4 млн будут закрыты именно в рамках механизма Covax, а на другие 16 млн мы предусматриваем средства в госбюджете для того, чтобы закупить вакцину", - говорит Ляшко.

Отмечается, что в настоящее время в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины.

"Кроме того, будет аллоцировано 50 млн долларов в Европейском инвестиционном банке, а также завершаются переговоры относительно около 50-75 млн долларов от Всемирного банка. Это позволит нам закрыть всю потребность Украины в средствах для иммунопрофилактики Covid-19", – добавил главный санврач.



Он также рассказал, в каком приоритете будет совершаться вакцинация.

Ранее "Страна" сообщала, что, по словам Ляшко, локдауна в Украине может и не быть. Сейчас рассматривают шесть сценариев. Так, он отметил, что в первую очередь, в борьбе с Covid-19 нужно обязательное выполнение всех противоэпидемических норм.



Также напомним, что Украина получит первую партию вакцин от Covid-19 не раньше мая 2021 года. В целом предполагается, что Украина получит около восьми миллионов доз. Этого хватит, чтобы защиту от коронавируса получили четыре миллиона человек (вакцинация проводится в два этапа: второй раз через 21 день после того, как был проведен первый укол).