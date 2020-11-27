Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 27 ноября 6-ю городскую клиническую больницу Минска. На встрече с коллективом больницы он озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение иностранных политиков к событиям в республике. Кроме прочего Лукашенко процитировал слова главы украинского Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщается на сайте главы соседнего государства.

По словам президента, информацию "о том, что происходит вокруг Беларуси" он получил буквально накануне от Комитета государственной безопасности.

В сводках КГБ также данные о разговорах политиков Польши и Чехии. Что же касается Кулебы, то в беседе с немецким коллегой потребовал от Евросоюза решительных мер в отношении Минска.

"Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств", - сказал глава МИД.

"Им-то что надо? Даже россияне на меня всегда обижались: "Почему ты украинцев поддерживаешь?" Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - прокомментировал Лукашенко поведение официального Киева.

Также он добавил, что Киевом появился центр информационного воздействия на Беларусь.

Лукашенко уже говорил о центрах американских спецслужб в Киеве и под Варшавой неделю назад.

"Страна" рассказывала, как на это отреагировал руководитель украинского МИД Кулеба.