Сегодня наступила зима! Подготовку к Новому году нужно начинать в том числе с помощью модного маникюра. 

2021 год пройдет под знаком белого металлического Быка. Счастливые цвета - белый, серый, серебристый, сливочный. В этих нотах рекомендовано купить праздничный наряд. 

С осени для маникюра в тренде остается черный, зеленый, желтый, синий. Но зимой появляются новые фишки:

  • на вторую волну популярности заходят матовое покрытие,
  • французский маникюр теперь в креативных форматах,
  • елочки, снежинки и другие новогодние атрибуты наносятся не четко, а небрежными мазками. 

Не все девушки и женщины не любят блестки и стразы. Но напоминаем: не за горами Новый год. Сделайте что-то оригинальное для самой себя - яркий цвет или дизайн. Вот увидите, как эта мелочь повысит ваше настроение. 

Ниже - примеры оригинального зимнего и новогоднего маникюра на длинные и короткие ногти сезона 2020-2021. Выбирайте свой вариант и делитесь ссылкой с подругами. 

В отдельном материале - прикольные картинки и поздравления с первым днем зимы

зимний маникюр

зимний маникюр 2021

маникюр зима 2021

французский маникюр

черный маникюр

маникюр черный с дизайном

нежный зимний маникюр

вязаный маникюр

молочный маникюр

белый маникюр

маникюр на новый год 2021

маникюр со снежинками

маникюр зеленый оригинальный

зимний маникюр дизайн

синий маникюр

маникюр блестящий

маникюр оригинальный на новый год 2021

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