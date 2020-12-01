Сегодня наступила зима! Подготовку к Новому году нужно начинать в том числе с помощью модного маникюра.

2021 год пройдет под знаком белого металлического Быка. Счастливые цвета - белый, серый, серебристый, сливочный. В этих нотах рекомендовано купить праздничный наряд.

С осени для маникюра в тренде остается черный, зеленый, желтый, синий. Но зимой появляются новые фишки:

на вторую волну популярности заходят матовое покрытие,

французский маникюр теперь в креативных форматах,

елочки, снежинки и другие новогодние атрибуты наносятся не четко, а небрежными мазками.

Не все девушки и женщины не любят блестки и стразы. Но напоминаем: не за горами Новый год. Сделайте что-то оригинальное для самой себя - яркий цвет или дизайн. Вот увидите, как эта мелочь повысит ваше настроение.

Ниже - примеры оригинального зимнего и новогоднего маникюра на длинные и короткие ногти сезона 2020-2021. Выбирайте свой вариант и делитесь ссылкой с подругами.

В отдельном материале - прикольные картинки и поздравления с первым днем зимы.