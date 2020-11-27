Ведущий иранский ученый, физик-ядерщик и один из создателей ядерной программы Ирана Мохсин Фахризаде-Махабади был убит в населенном пункте Абсард возле Тегерана.

Об этом 27 ноября сообщил в Твиттере телеканал Press TV со ссылкой на источники.

В иранских СМИ допускают, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов. По одним данным, сначала возле автомобиля физика себя подорвал смертник, а затем машину обстреляли неизвестные люди. По другим - бомбу заложили под дно авто.

Кроме ученого погибли еще два человека. Вероятно, это его родственники, находившиеся вместе с ним в момент покушения.

Уже выдвигаются первые версии об организаторах нападения: к нему могут быть причастны израильские спецслужбы, так как ядерщик был убит спустя всего несколько дней после тайного визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы "Моссада" Йоси Коэна в Саудовскую Аравию.

В связи с покушением подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Согласно Википедии, он причастен к проекту "Амад" - секретной иранской научно-исследовательской программе 2000-2003 годов, целью которой была разработка и испытание ядерной боеголовки для баллистической ракеты.

Несколько лет назад на него уже совершали покушение, однако тогда ему удалось выжить.

Что касается проекта "Амад", то по информации МАГАТЭ, он был внезапно прекращен в конце 2003 года - после получения приказа высокопоставленных иранских должностных лиц. Оборудование и рабочие места сотрудников, участвовавших в проекте, были уничтожены.

Ране "Страна" сообщала о визите Нетаньяху к принцу Саудовской Аравии, который связывают с убийством ученого.

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