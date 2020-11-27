С 1 декабря 2020 года "Укрзализныця" возобновляет продажу чая и кофе в пассажирских поездах. Ее отменили в конце мая, когда после тотального карантина стало восстанавливаться ж/д сообщение, и в поездах ввели противоэпидемические меры безопасности.

Как сообщается на сайте компании, решение вернуть реализацию напитков приняли по многочисленным обращениям и пожеланиям пассажиров вернуть.

В "Укрзализныце" пообещали, что со своей стороны будут оказывать услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами.

"Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл. Цена услуги для пассажиров не изменится: по-прежнему чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн", - отметили железнодорожники.

Также для удобства пассажиров в поездах будут продавать другую еду в индивидуальной упаковке: печенье, вафли, снеки и др. Кроме того, "Укрзализныця" прорабатывает возможность обеспечения пассажиров полноценным питанием во время путешествий.

Как писала "Страна", "Укрзализныця" установила единый тариф на все напитки во всех поездах два года назад. Тогда они стоили по 8 гривен.

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