Расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2,53 млрд грн (2 529 712,2 тысяч гривен). Это на 24,1% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен).



Об этом сообщается в законопроекте №4000 ко второму чтению, обнародованном на сайте парламента.

Отмечается, что расходы на Верховную раду на 247 миллионов гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте госбюджета к первому чтению в сентябре.



В этом законопроекте расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1,1 млрд гривен, это на 15,4% больше, чем в текущем году (959 млн гривен). Так, по сравнению с первым чтением расходы выросли на 14,2 млн гривен.



Напомним, что в бюджете-2021 оставили траты на Офис Зеленского и сократили расходы на образование и развитие регионов. Так, будут сокращены расходы на Минобразования и развитие регионов, однако траты Офиса президента все равно будут увеличены на 33%.



Также напомним, что расходы госбюджета на Пенсионный фонд хотят сократить на 8,5 млрд гривен. Так, дотацию Пенсионному фонду хотят урезать на 4,2% до 195,3 млрд гривен в проекте госбюджета-2021 ко 2-му чтению.