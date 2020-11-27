Комиссия Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) обнародует мнение о конституционной ситуации в Украине по срочному запросу президента Владимира Зеленского уже декабре.

Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.

Напомним, 25 ноября Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с запросом провести срочную оценку ситуации, вызванной решением Конституционного суда от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства с учетом этого решения.

В частности, президент попросил Комиссию предоставить заключение о принятии решения судьями Конституционного суда при наличии возможного конфликта интересов, относительно соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения рамок конституционного представления.

В конце октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов.

По решению КСУ были отменены электронное декларирование и полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, а недостоверное декларирование декриминализировано.

Позже глава страны внес в парламент законопроект, которым предлагает остановить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Сегодня в Раде появился законопроект Зеленского о восстановлении ответственности за ложь в декларациях.