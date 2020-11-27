Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыли дело в отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой о декларировании недостоверной информации. О намерении закрыть его (вместе с аналогичными делами экс-депутата Верховной Рады Игоря Кононенко и экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика) ведомства заявляли еще в октябре.

О том, что в производстве генпрокурора поставлена точка, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в антикоррупционных органах.

Действия НАБУ и САП связаны с решением Конституционного суда об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации.

"Закрыли из-за решения Конституционного суда", - сказал собеседник агентства.

Упомянутое дело расследовалось с мая по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал несоответствующими Конституции положения закона "О предотвращении коррупции". Неконституционными были объявлены уголовная ответственность за недостоверные сведения в электронных декларациях, а также часть контролирующих полномочий НАПК.

А 18 ноября Высший антикоррупционный суд закрыл дело мэра Одессы Геннадия Труханова о недостоверном декларировании средств.