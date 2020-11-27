В этом году украинцы получали больше всего видов на жительство в ЕС и это уже четвертый год подряд. На втором и третьем месте - граждане Марокко и Индии, соответственно. Больше всего украинцев приняла Польша.



Об этом сообщают данные Евростата, обнародованные на их сайте.



Так, в прошлом году вид на жительство в странах-членах ЕС получили 757 тысяч украинцев, что делает их самой большой группой среди всех получателей. Почти четыре из пяти разрешений украинцам были выданы Польшей.



Основной причиной, по которой поляки выдавали украинцам вид на жительство - это занятость (87% документов).



"На втором месте по количеству полученных разрешений - граждане Марокко (133 000 разрешений, из которых 47% были выданы в Испании) и Индии (131 000, из них 19% в Германии). На граждан этих стран приходилась более трети (35%) всех первых видов на жительство, выданных в 2019 году", - отмечают в материале.

К тому же преобладающей причиной выдачи разрешений гражданам Марокко (59%) была семья, для граждан Китая и США – образование (40% и 37%, соответственно), защита и статус беженца –для граждан Сирии (65%).

Всего в прошлом году в Евросоюзе было выдано около 3 миллионов первых видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Это число выросло на 6% (или 163 000) по сравнению с 2018 годом, продолжая тенденцию к росту, что наблюдается с 2013 года.



"Рост общего количества первых видов на жительство в основном был обусловлен увеличением количества первых разрешений, выданных по причине трудоустройства (рост на 214 000 или 22%)", - добавили в Евростате.



Стоит отметить, что украинцы четвертый год подряд получают больше всего видов на жительство в ЕС. так, в 2016 году видов на жительство в странах ЕС - 589 000, то есть 17,6% от общего количества. В 2017 году - около 662 тысяч украинцев и также первое место. В 2018 году граждане Украины получили 527 тыс. видов на жительство, из которых 78% в Польше, и снова заняли первое место.



Ранее "Страна" сообщала, что в Украине упростили процедуру оформления видов на временное проживание. Особенно актуален этот вопрос для граждан Республики Беларусь, специалистов в отрасли ІТ-технологий, которые только трудоустроились в Украине, и членов их семей.



Также напомним, что Украина разрешила белорусам получать вид на жительство по упрощенной схеме. Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются, как и раньше, - не позднее чем за 15 рабочих дней до завершения разрешенного срока пребывания.