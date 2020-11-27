В Министерстве здравоохранения Украины обновили список стран, которые входят в "красную" и "зеленую" карантинные зоны.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в "красной зоне" остаются Чехия, Швейцария, Австрия, Франция, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Венгрия, Болгария, Румыния, США, Швеция и еще 25 стран.

Кроме того, в "зеленой зоне" – Великобритания, Нидерланды, Испания, Бельгия, Германия, Словакия, Греция, Молдова, Россия, Беларусь, Канада, Норвегия, Израиль, Казахстан, Малайзия, Турция, Китай и другие.

Таким образом с предыдущей недели нежелательный список покинули: Бельгия, Испания, Британия, Монако, Нидерланды и Словакия.

Отметим, что Украина вносит в "красный" список те страны, в которых количество новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине, где, по состоянию на 27 ноября этот показатель составляет составляет 451,8 человека на 100 тыс. населения.

Всего, по данным на 27 ноября, в "красный список" Украины попали 38 стран. При этом неделю назад таких государств было 44.

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