В пятницу, 27 ноября, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что если все граждане будут носить маски, необходимость введения дополнительных жёстких ограничений может не наступить.



Об этом он сообщил в комментарии для Telegram-канала "PavlovskyNEWS".



Так, Ляшко отметил, что в первую очередь, в борьбе с Covid-19 нужно обязательное выполнение всех противоэпидемических норм.



"Это должно быть стопроцентное выполнение всех прописанных противоэпидемических норм". - отметил главный санврач.

"Сегодня система здравоохранения справляется с количеством регистрируемых случаев. Мы и дальше прогнозируем потенциальный рост заболеваний Covid-19, поэтому прорабатываем много вариантов развития событий. На сегодня их уже шесть", - говорит Ляшко.



Отмечается, что главсанврач не смог ответить, будет ли локдаун на Новый год и уточнил, что это решение будет принято правительством на следующей неделе. Также Ляшко не захотел комментировать вчерашнее заявление главы МВД Арсена Авакова о необходимости введения локдауна.



"Это лучше спросить у самого министра Авакова", - добавил Ляшко.



Напомним, вчера Аваков заявил, что Украину нужно немедленно отправлять на месячный локдаун. Так, вводить локдаун нужно будет как только "в деталях и реальных механизмах" будет сформулирована программа компенсаций, которую на днях презентовал президент Украины Владимир Зеленский.



Также "Страна" сообщала, что в Офисе президента и в Минздраве ждут результатов карантина выходного дня, чтобы решить вводить ли локдаун. Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что пока нет четкого показателя предельного количества новых случаев инфицирования в сутки, при котором медицинская система не будет справляться.