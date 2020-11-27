В Пакистане открылась Первая церковь евнухов, прихожанами которой стали трансгендерные персоны, исповедующие христианство. По словам представителей религиозного сообщества, в обычных храмах над ними насмехаются, их оскорбляют и запугивают, поэтому пришлось создать собственную церковь.

Об этом пишет американское издание New York Post.

Евнухами в Пакистане называют всех трансгендерных женщин. Многие считают это слово унизительным, однако оно было добавлено в название церкви неслучайно. Это отсылка к библейским строчкам, где говорится, что "Бог благоволит евнухам", отметила пастор религиозной организации Газала Шафик.

Журналист издания описал, что во время одной из недавних служб трансгендерные женщины с развевающимися шарфами на длинных волосах читали Библию и хрипло пели гимны под ритмы барабана, на котором играл трансгендерный старейшина.

Трансгендерные христиане в Пакистане представляют собой меньшинство в меньшинстве, поскольку, ко всему прочему, это мусульманская страна.

"Никто не хочет сидеть рядом с нами, а некоторые говорят, что мы - мерзость. Но это не так. Мы люди, а с нами обращаются хуже, чем с собаками", - пожаловалась Нена Сутри, одна из прихожанок новой церкви.

Интересно, что у истоков церкви стояла трансгендерная мусульманка Ниша Рао, по профессии адвокат.

"Я трансмусульманка, но у меня сердце болит за трансгендерных христиан. Поэтому я и приняла участие в основании этой церкви. Я прихожу сюда каждую неделю. Я не молюсь вместе с ними, но всячески поддерживаю их", - рассказала о себе Рао.

В 2011 году пакистанские власти ввели понятие "третий пол", которым обозначают трансгендерных персон. С тех пор такие люди могут получать удостоверение личности и искать официальную работу. Несмотря на это, их жизнь в крайне консервативном обществе остается непростой.

Между тем в куда менее консервативной Венгрии весной официально запретили трансгендеров и смену пола.

Также весной "Страна" сообщала, что во Франции мэром города впервые стала трансгендер.