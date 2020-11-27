Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что собирается провести повторный референдум о независимости уже в 2021 году.

Об этом пишет "The Times" в пятницу, 27 ноября.

"Я еще не назначила дату. Я не исключала и не исключаю этого. Шотландия должна иметь возможность выбрать, становиться ли независимой, в первой или второй половине срока полномочий новоизбранного шотландского парламента", - сказала глава Шотландской национальной партии (SNP).

Сообщается, что выборы в парламент страны пройдут в мае 2021 года и, как ожидается, их выиграют националисты из SNP. Тогда Стерджен будет рассматривать очередную победу на выборах как мандат на проведение второго референдума о независимости.

Отметим, что шотландское правительство считает, что Brexit коренным образом изменил политическую ситуацию, требующую проведения нового референдума о независимости Шотландии. Кроме того, недовольство британским правительством среди шотландцев также усилила нынешняя эпидемия коронавируса.

Мы также сообщали, что в мае 2019 года правительство Шотландии опубликовало законодательство о проведении второго референдума о независимости до 2021 года (первый состоялся 18 сентября 2014 года).