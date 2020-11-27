Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов отказаться от своего поста после принятия новой Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", - сообщил Лукашенко.

По его словам, он не допустит, чтобы при принятии нового Основного закона "кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал".

"Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", - добавил Лукашенко.

27 октября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил, что Всебелорусское народное собрание, на котором будет решаться вопрос о новой Конституции, планируется провести в начале 2021 года.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что 70-80% полномочий главы государства могут быть переданы парламенту и правительству.

Также мы сообщали, что Лукашенко сообщил о центрах американских спецслужб в Киеве и под Варшавой.