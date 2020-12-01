Сегодня 1 декабря - наступила зима! Для всех 2020 год выдался сложным, но вот-вот он закончится.

Мы начинаем обратный отсчет: до Нового года осталось 30 дней! Советуем поднимать настроение себе и близким. Достичь этого можно просто: можно украсить комнату гирляндами, начать выбирать подарки, нарядить елку, сделать модный зимний маникюр или послушать новогодние хиты.

Самое главное пожелание этого года - здоровье. Помните, что наш организм очень радуют прогулки на свежем воздухе и позитивные эмоции.

Пусть этот сложный високосный год поскорее закончится, а 2021 году исполнятся самые заветные желания. Но до 1 января нас ждет еще месяц. Постарайтесь прожить это время по полной программе.

Ниже мы публикуем гифки, картинки и стихи - поздравления с первым днем зимы. Не забудьте отправить их друзьям по смс или опубликовать в соцсетях.

С первым днем зимы - картинки, гифки, стихи

Крадется первый день зимы,

Роняя снег свой еле слышно.

Желаем только счастья мы!

Да и тепло не будет лишним!

Пускай декабрь вам принесет

Уют, мечты, благополучье!

Пусть вам во всем всегда везет!

Пусть жизнь отныне будет круче!

Поздравляю с первым днём зимы!

Пусть она приносит обновление,

Больше развесёлой кутерьмы,

Яркие улыбки, вдохновение.

Пусть морозной свежестью бодрит,

Выше поднимает настроение,

Все мечты скорей осуществит,

Даст любовь, удачу, восхищение!

Вот и кончилась осень унылая,

Вот и снега настала пора.

И зима никого не помилует,

Позабудем, что значит жара.

Но зима ведь не только метелица,

Это горка, снежки, новый год,

С первым днём белоснежной волшебницы!

Пусть с ним вместе и счастье придёт!

С первым днем зимы! Ура!

Это лучшая пора.

Не пугает холод пусть,

Прогони из сердца грусть,

Наслаждайся каждым днем,

Не печалься ни о чем.

Заскрипят морозы скоро,

И земля уснёт под снегом,

Первый день зимы проворно

К нам ворвался в жизнь с разбега.

Этот день — зимы начало

Волшебство несёт с собою

И зеркальным покрывалом

Речку до весны укроет.

Щиплет пусть мороз за щечки,

И метель с шарфом играет,

И сияющим снежочком

Небо землю осыпает.

В первый день зимы желаю

Я тебе добра и счастья,

Пусть в морозы согревают

Тебя теплые объятья.

Вітаю щиро з приходом зими!

Тепер візерунки чекайте у вікні.

Бажаю також, щоб сніжинки маленькі

Падали на ніс і щічки кругленькі.

Хай пощіпує трохи вас морозець,

Але не чіпає гарячих сердець.

Хай холод, хуртовина буде на дворі,

А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.

Хай місяці зимні будуть чарівними,

А справи ваші добрими, мирними.

Нарешті наступила зима,

з чим вас сердечно вітаю!

Нехай холод і сніг приносить вона,

Та сніг скоро все-одно разтане.

Хай білесенькі сніжинки

Прикрашають ваш світ в зимові вечори.

А візерунки на вікні – від морозу картинки

Гарні емоції дарувати почали.

Сьогодні перший день зими,

І я сердечно вас вітаю!

Щоб холодів не знали ви

Я від душі вам побажаю!