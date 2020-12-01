Сегодня 1 декабря - наступила зима! Для всех 2020 год выдался сложным, но вот-вот он закончится.
Мы начинаем обратный отсчет: до Нового года осталось 30 дней! Советуем поднимать настроение себе и близким. Достичь этого можно просто: можно украсить комнату гирляндами, начать выбирать подарки, нарядить елку, сделать модный зимний маникюр или послушать новогодние хиты.
Самое главное пожелание этого года - здоровье. Помните, что наш организм очень радуют прогулки на свежем воздухе и позитивные эмоции.
Пусть этот сложный високосный год поскорее закончится, а 2021 году исполнятся самые заветные желания. Но до 1 января нас ждет еще месяц. Постарайтесь прожить это время по полной программе.
Ниже мы публикуем гифки, картинки и стихи - поздравления с первым днем зимы. Не забудьте отправить их друзьям по смс или опубликовать в соцсетях.
С первым днем зимы - картинки, гифки, стихи
Крадется первый день зимы,
Роняя снег свой еле слышно.
Желаем только счастья мы!
Да и тепло не будет лишним!
Пускай декабрь вам принесет
Уют, мечты, благополучье!
Пусть вам во всем всегда везет!
Пусть жизнь отныне будет круче!
Поздравляю с первым днём зимы!
Пусть она приносит обновление,
Больше развесёлой кутерьмы,
Яркие улыбки, вдохновение.
Пусть морозной свежестью бодрит,
Выше поднимает настроение,
Все мечты скорей осуществит,
Даст любовь, удачу, восхищение!
Вот и кончилась осень унылая,
Вот и снега настала пора.
И зима никого не помилует,
Позабудем, что значит жара.
Но зима ведь не только метелица,
Это горка, снежки, новый год,
С первым днём белоснежной волшебницы!
Пусть с ним вместе и счастье придёт!
С первым днем зимы! Ура!
Это лучшая пора.
Не пугает холод пусть,
Прогони из сердца грусть,
Наслаждайся каждым днем,
Не печалься ни о чем.
Заскрипят морозы скоро,
И земля уснёт под снегом,
Первый день зимы проворно
К нам ворвался в жизнь с разбега.
Этот день — зимы начало
Волшебство несёт с собою
И зеркальным покрывалом
Речку до весны укроет.
Щиплет пусть мороз за щечки,
И метель с шарфом играет,
И сияющим снежочком
Небо землю осыпает.
В первый день зимы желаю
Я тебе добра и счастья,
Пусть в морозы согревают
Тебя теплые объятья.
Вітаю щиро з приходом зими!
Тепер візерунки чекайте у вікні.
Бажаю також, щоб сніжинки маленькі
Падали на ніс і щічки кругленькі.
Хай пощіпує трохи вас морозець,
Але не чіпає гарячих сердець.
Хай холод, хуртовина буде на дворі,
А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.
Хай місяці зимні будуть чарівними,
А справи ваші добрими, мирними.
Нарешті наступила зима,
з чим вас сердечно вітаю!
Нехай холод і сніг приносить вона,
Та сніг скоро все-одно разтане.
Хай білесенькі сніжинки
Прикрашають ваш світ в зимові вечори.
А візерунки на вікні – від морозу картинки
Гарні емоції дарувати почали.
Сьогодні перший день зими,
І я сердечно вас вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Я від душі вам побажаю!