В Министерстве образования и науки пообещали изъять текст о лечении рака содой из учебника по химии для 9-го класса Марии Савчин. Попутно в ведомстве обвинили предшественников, при которых было издано пособие, а также всех, кто пытается с помощью ляпов в учебниках дискредитировать МОН (как там считают).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МОН отметили, что история с печально известным учебником началась в 2017 году. Пособие прошло конкурсный отбор, во время которого его анализировали три эксперта:

учитель химии Сторожницкой школы, что в Закарпатской области, Елена Ганич;

заведующая Научно-методическим центром естественно-математического образования и технологий Института последипломного педагогического образования Киевского университета имени Б. Гринченко Ирина Филоненко;

ведущий научный сотрудник отдела аналитической химии и радиохимии Института коллоидной химии и химии воды им. Думанского НАН Украины, доктор химических наук Михаил Милюкин.

Выводы этих экспертов рассматривала созданная приказом МОН конкурсная комиссия, которая, в свою очередь, разрешила дать учебнику гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины". Учебник напечатали тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при министре Лилии Гриневич.

Институт модернизации содержания образования (ИМСО), комментируя ситуацию с пособием в ответ на запросы СМИ, обнародовал позицию автора и экспертов. Эти пояснения не являются позицией самого ИМСО и тем более не могут быть оправданием сомнительного содержания учебника, отметили в МОН.

"Сейчас ИМСО принимает меры по изъятию неуместных высказываний о применении соды в учебнике "Химия" для 9-го класса. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", - пообещали в ведомстве.

Что касается позиция самого министерства относительно низкого качества учебников, то там считают необходимым изменить весь процесс подготовки и отбора пособий перед их изданием. "Ведь на протяжении прошлых лет катастрофически снизилось не только качество отдельных учебников по химии или математике".

Министерство уже поставило перед профильными структурами, в том числе ИМСО, следующие задачи:

изменить процедуру и содержание экспертной оценки учебников при их конкурсном отборе;

создать мощную базу экспертов и усовершенствовать порядок организации их обучения;

усилить сотрудничество с Национальной академией наук, Национальной академией педагогических наук и вузами, которые занимаются проблемами учебников;

ввести общественное обсуждение учебников на втором этапе конкурса;

рассмотреть возможность апробации учебников перед их массовым внедрением в учебных заведениях;

повысить уровень ответственности издательств по качественной подготовке учебников за средства государственного бюджета.

Отдельно в МОН упомянули, что не будут винить ни издателей, ни авторов учебников. Зато констатировали, что к катастрофе с учебниками привела спешка, в условиях которой предыдущее руководство МОН в течение последних шести лет готовило и издавало учебную литературу. Речь идет прежде всего об учебниках 2018, 2019 и 2020 годов.

"По поручению руководства МОН уполномоченные подразделения оперативно работают над решением накопленных в предыдущие годы проблем", - заверили в ведомстве.

"Страна" неоднократно рассказывала о ляпах в учебника. Например, мы сообщали об учебнике для первых классов, авторы которого написали, что Киев был основан в ХІХ веке.

Грубейшими ошибками изобиловали и онлайн-уроки, о чем мы тоже подробно рассказывали.