Экс-и.о. главы министерства здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала слова Максима Степанова, который считает, что реформирование системы здравоохранения во времена Ульяны Супрун было разрушительным.

Супрун высказала свою реакцию на обвинения в Facebook.



Так, по словам нынешнего главы Степанова, деятельность Супрун могла бы привести к падению системы здравоохранения при 2-3 тысячах больных Covid-19.

На что экс-глава ответила, что не понимает, как человек, который до сих пор не наладил систему тестирования и отслеживания контактов на должном уровне, может что-то "мямлить" про коллапс на 2-3 тысячах больных.

Супрун отметила, что слова Степанова могут стать новым "мемом", потому что старые о "50 тысячах врачей, которые потеряют работу" и о том, что "мы чемпионы в борьбе с Covid-19" уже не работают.



По ее словам, трансформация системы здравоохранения, которую ввела ее команда, базируется на британской модели.

"Совок в костюме ее не выбирал. Как и не выбирал никакую другую, потому что вряд ли понимает их различия, или более того имеет какое-то видение, кроме набора популистских лозунгов", - пишет Супрун.



Она считает, что британская модель - это правильный вариант для Украины.

К тому же, экс-глава Супрун считает, что ситуация в дальнейшем будет становиться только хуже.

"Соответственно, заявления министра будут становиться еще бессмысленнее, а охота на ведьм - еще более актуальным. Сегодня в Украине здравый смысл объявлен в розыск.

И если иногда, слушая или читая заявления наших топ-чиновников, вам будет казаться, что вас держат за идиотов - не сомневайтесь, так скорее всего и есть", - добавила она.



Отметим, что с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года Супрун - исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины.



Ранее "Страна" сообщала, что Ульяна Супрун сравнила людей, которые доверяют украинским судам с теми, кто ест плаценту. По ее мнению, украинцам, которые доверяют украинским судам, не хватает здравого рассудка.



Также напомним, что, согласно опросу, рейтинг одобрения украинцами Степанова оказался в три раза больше, чем у Супрун.