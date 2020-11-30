Год Быка вступит в свои владения только 12 февраля 2021 года. Несмотря на это, представителям восточного гороскопа пора подготавливаться к царствованию нового владыки. И в этом плане важно знать характеристику знака Быка и его особенности, чтобы угодить покровителю года.

Итак, Бык - степенное животное, которое не жаждет оказаться первооткрывателем и вдумчиво подходит к изучению окружающего мира. В этом-то и нужно у него учиться остальным представителям восточного календаря.

Важное правило - год белого Металлического Быка встречать без суеты по заранее составленному плану. Желательно, чтобы одежда была из натуральных тканей и естественных цветов (красного цвета лучше избегать). В качестве украшений подойдут изделия из кожи и дерева. Если металл - то лучше выбирать серебристый цвет. Перламутр, жемчуг и янтарь - фавориты 2021 года. Нюдовые оттенки в макияже и маникюре. Серебристые новогодние ели и игрушки из дерева, бумаги, бечевки, фруктов, коры и шишек.

Что касается ожиданий на 2021 год для каждого знака - то здесь все индивидуально.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

2021 год для Крыс - непростой жизненный этап в профессиональном и финансовом плане. Понадобиться пополнять ресурсы: интеллектуальные, финансовые и физические. Можно оформить депозит в банке, приобрести ценные облигации или абонемент в спортзал. Важно круглый год вести здоровый образ жизни, поддерживать крепкие отношения с друзьями и проводить время на природе, любуясь ее красотой.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Своего покровителя - Быка - следует встречать по самому высокому разряду: не жалея средств и сил. Год отличится прибылью и карьерным ростом. Некоторые представители знака могут в следующем году почувствовать себя особой королевских кровей. Для этого желательно освежить или даже сменить имидж, обновить гардероб, наладить отношения с близкими, привести дела на работе и дома в полный порядок. Вас ждут насыщенные приключения и приятные путешествия.

Год Тигра (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тиграм необходимо творческое развитие в наступающем году. Вполне подойдет музыкальное направление или сфера шоу-бизнеса. Старайтесь быть в шумной и веселой компании, чтобы не заскучать и развить все свои таланты. Однако в финансовых тратах лучше себя ограничивать, чтобы деньги оставались в семье. На работе некоторые Тигры могут столкнуться с происками конкурентов, поэтому работайте на опережение - не допускайте ничего, что может испортить вам репутацию.

Кролик или Кот (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Ловкие и проворные Кролики будут комфортно чувствовать себя в 2021 году. Посвятив себя близким людям и домашнему очагу, представители знака будут чувствовать себя в полной гармонии и удовольствии. Только не забывайте о собственном здоровье - как физическом, так и духовном. Старайтесь, чтобы вас не потревожили никакие стрессы. Можно посещать службы в храме, делать пожертвования и путешествовать. Вся ваша сила - в движении, поэтому проявляйте как можно больше активности во внешнем мире.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 и 2024)

У Драконов предстоит стабильный год, если они вовремя сконцентрируются на работе, где наблюдаются некоторые прорехи. В первых месяцах нового года трудитесь до седьмого пота, чтобы показать Быку на что способны.

Уже весной можете заслужить повышения на работе. Вам могут предложить даже руководящую должность, если вас не огорчат некоторые трудности, с которыми вы легко справитесь благодаря своей активности и вовлеченности в общее дело. Вам потребуется полгода работы, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Зодиакальные пресмыкающиеся смогут исполнить свою мечту в 2021 году. Это может быть открытие собственного бизнеса, покупка недвижимости или замужество. Мудрые представители восточного календаря никогда не сидят без дела. Поэтому в год Быка будет полезным записаться на танцы, обзавестись домашним питомцем или посвятить свободное время рукоделию.

Год благоприятен для развития любой вашей грани, в том числе и любовной.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

В 2021 году нужно ускорять все процессы, в которых вы желаете добиться успехов. Не стоит при этом обращать внимание на советчиков со стороны. Конечно, форсирование событий может сказаться на вашем психологическом здоровье или состоянии близких, поэтому свою позицию постарайтесь донести аргументированно. Именно от близких и семьи будет зависеть ваше восхождение к славе. Проявите инициативу - и Бык обязательно поощрит вас.

Коза или Овца (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Козочкам необходимо сконцентрироваться на партнерских и деловых отношениях всех уровней. Будь то коммуникация с начальником, вашим партнером или учителем. Всем вашим знакомым старайтесь посвятить максимум личного времени и внимания. Всеми силами покажите коллегам и близким свое участие. Пусть видят, что вы в них нуждаетесь.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Главная задача для всех Обезьянок - забота о своем хорошем самочувствии. Как встретить Новый год в хорошем настроении и здравии - решать вам. Можно по желанию записаться в бассейн или посетить оперу, кому-то давно нужно обследоваться или навестить родных. В любом случае вам нужно как-то развеселить самих себя, чтобы поделиться этой энергией с близкими и родными, кому это будет необходимо.

Петух (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 и 2029)

Петухам нужно проявить максимум усилий, чтобы исправить в себе такие качества, как эгоизм и тщеславие. Эти недостатки, а еще бестактность и критичность по отношению к другим, а не к себе могут спугнуть удачу и финансовое благополучие в 2021 году. Отдавайте все, что имеете, семье. Займитесь воспитанием детей, проявите внимание к одиноким старикам. Вам вернется столько же добра, сколько вы отдадите.

Собака (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Уделите внимание своему жилью, пусть даже арендованному или временному. Вам должно быть максимально комфортно и спокойно проводить время, досуг, работать или принимать гостей в этом помещении. Возможно, генеральную уборку с перестановкой лучше сделать еще до периода передачи власти от Крысы Быку. Не лишним будет приобрести мебель и необходимую технику, чтобы справляться по хозяйству тоже было легко.

Кабан или Свинья (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Свинкам, которые отличаются состраданием, усердием и щедростью, важно позаботиться в 2021 году о близких. Не смотря на то, что они сами редко обращаются за помощью, не откажутся помочь другим. Поэтому направляйте ваше внимание на дядь с тетями, бабушек и дедушек, кузенов и племянников. Всем им важно подарить тепло и ласку, которая сторицей вернется к вам.