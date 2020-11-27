В Генеральной прокуратуре отказались удовлетворить запрос НАБУ об экстрадиции украинского агробизнесмена Олега Бахматюка.

Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении издания "Kyiv Post".

Так, владелец агрохолдинга "UkrLandFarming" Бахматюк находится под следствием Национального антикоррупционного бюро и сейчас проживает в Вене.

Вот уже несколько месяцев НАБУ добивается его экстрадиции.

Но в ноябре прокуратура официально отклонила запрос об экстрадиции, согласно документу, полученному "Kyiv Post" от источников в правоохранительных органах.

В документе говорится, что прокуратура отказалась санкционировать экстрадицию Бахматюка, так как "нет достаточных оснований" для обращения в Австрию.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила изданию, что запрос НАБУ был отклонен, поскольку он не соответствовал международному и украинскому законодательству.

"Управление вернуло запрос об экстрадиции в НАБУ, поскольку мы обнаружили, что он не соответствует требованиям международного права и нарушает процедуры, установленные законодательством Украины, что может стать препятствием для выдачи подозреваемого иностранным государством", - завили в офисе Венедиктовой.

В комментарии "Стране" адвокат Олега Бахматюка Татьяна Козаченко назвала обоснованным решение Офиса генпрокурора.

"Олег Бахматюк не состоит в международном или национальном розыске, информация в соответствующих базах данных отсутствует. Еще в ноябре 2019 года адвокаты официально сообщили НАБУ и САП о точном месте проживания Олега Бахматюка, которое письменно подтверждено. Кроме этого, данная информация предоставлялась в суды, Интерпол, Офис генерального прокурора. При таких обстоятельствах действия НАБУ, направленные на экстрадицию Олега Бахматюка, и решение Апелляционной палаты ВАКС о его заочном аресте, что якобы обосновано наличием международного розыска, являются незаконными, не соответствуют официальным документам и противоречат международным договорам. Учитывая это, вполне очевидно, что решение Офиса генпрокурора о возвращении запроса НАБУ об экстрадиции Олега Бахматюка является обоснованным", - говорит Татьяна Козаченко.

Отметим, что Бахматюк отвергает все предъявленные ему обвинения и называет их личной местью со стороны главы НАБУ Артема Сытника.

Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.