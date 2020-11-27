В распоряжении "Страны" оказался законопроект по НАБУ, который вчера, 26 ноября, одобрили на заседании Кабмина.

В него внесено важное изменение. Теперь директора Бюро увольняет исключительно Верховная Рада - раньше, по ряду оснований, это мог делать и президент.

Для начала процесса нужно представление как минимум трети от конституционного состава парламента (то есть минимум 150 депутатов). А дальше должно последовать решение Верховной Рады.

При этом, чтобы уволить директора, нужно хотя бы одно из следующих 13 оснований, которые дословно переписаны из текущей версии закона. Правда, Рада раньше могла оперировать только пунктами 6-12. По остальным увольнять мог только президент.

Приводим полный список оснований, по которым можно убрать директора НАБУ в новом законопроекте:

1) письменное заявление директора о прекращении полномочий по собственному желанию,

2) назначение или избрание его на другую должность с его согласия,

3) достижение шестидесяти пяти лет,

4) невозможность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья. Но определять это должна медкомиссия, которая создается Минздравом

5) вступление в силу решения суда о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным, без вести пропавшим или объявления его умершим,

6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него (теоретически именно по этому пункту нынешнего директора Артема Сытника уже можно увольнять - год назад суд признал его виновным в коррупционном правонарушении)., однако сторона НАБУ считает, что в этом пункте речь идет об обвинительном приговоре суда по уголовному делу, а не по административному правонарушению).

7) прекращение его гражданства Украины или выезда на постоянное место жительства за пределы Украины,

8) совмещение с другими видами деятельности, предусмотренными законом "О предупреждении коррупции". Это должно быть установлено решением суда,

9) несвоевременная подача е-декларации ,

10) приобретение гражданства другого государства,

11) заключение аудиторов НАБУ о неудовлетворительной работе ведомства и его главы (это по сути единственный пункт, по которому можно досрочно уволить директора НАБУ за плохую работу),



12) наличие годовой задолженности по уплате алиментов,



13) решение суда о признании его активов приобретенными незаконно и взыскание их в пользу государства.

Из законопроекта убирается любое упоминание президента - в том числе норма, что НАБУ формируется главой государства.

Напомним, что в конце августа Конституционный суд признал незаконным указ Порошенко о назначении Сытника главой НАБУ. Основание простое - подобное полномочие главы государства не прописано в Основном законе.

Таким образом формально Кабмин хочет выполнить решение КСУ и поправить закон о НАБУ.

Недавно Владимир Зеленский пообещал послам стран "Большой семерки", что Сытник останется в кресле директора.

О том же вчера на Кабмине заявил министр юстиции Денис Малюська: нынешний глава НАБУ останется в кресле как минимум до вступления в силу нового закона.

Также в переходных положениях, содержится норма, по которой нынешний глава НАБУ исполняет свои обязанности до принятия закона, но не позже, чем истекает срок его полномочий.

Собственно, именно на это и делает сейчас упор группа поддержки НАБУ, допуская утверждения вроде "законопроект гарантирует сохранение Cытника на посту главы НАБУ".

Но, на самом деле, закон мало что меняет в судьбе руководителя этого органа, кроме того, что теперь она отдается полностью в руки депутатов, а президент из этой схемы вычеркивается.

Более того, стоит напомнить, что в начале этого года в Раде уже собрали почти 220 подписей за отставку Сытника. И лишь желание президента не ссориться с Западом и МВФ предотвратило результативное голосование.

Теперь же, теоретически, Рада может уволить главу НАБУ вне зависимости от мнения президента.

Но другой вопрос, что основания для увольнения выписаны так, что единственным способом уволить Сытника досрочно за плохую работу является выводы аудиторов. А это путь очень сложный. В свое время по нему пытался идти еще Петр Порошенко, но из-за сопротивления американского посольства убрать таким образом главу НАБУ у него не получилось.

Впрочем, нельзя исключать, что в процессе подготовки ко второму чтению законопроекта депутаты могут попытаться расширить перечень оснований для отставки Сытника, чтоб она стала более реальной.