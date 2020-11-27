Если для остановки коронавируса Украине нужен локдаун, то нужно его вводить. Такое мнение высказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в беседе с корреспондентом "Страны".

"Я не медик-инфекционист, считаю, что нужно вводить тогда, когда нам об этом скажут соответствующие профильные службы. Если пока они нам это не предлагают, значит пока его вводить не нужно. Мое личное мнение: правительство и его подразделения медицинские, инфекционные, должны делать все для того, чтобы снизить эпидемию, спасти жизнь людей, снизить нагрузку на медиков. Если для этого нужен локдаун - давайте вводить локдаун. Если для этого нужен локдаун "выходного дня", и он эффективный - давайте вводить локдаун "выходного дня", - говорит Корниенко.

Также он считает, что карантин "выходного дня" не имеет решающего влияния на экономику, а локадун на месяц, особенно, если его введут в конце декабря - не принесет серьезных проблем для экономики.

"Мы видели только одну фактически небольшую отрасль экономики, да, она креативная, она важная. Рестораны и так далее, но эта отрасль точно не ВВП формирующая. По поводу локдауна на месяц. Особенно, если это будет в конце декабря. Мы все понимаем, что с конца декабря и по средину января - в Украине ежегодно происходит своеобразный локдаун. Люди мало работают, больше отдыхают. Не думаю, что для экономики будут серьезные проблемы. Я соглашусь с господином Гетманцевым, что влияние будет не таким значительным", - считает глава партии "Слуга народа".

Корниенко отметил, что пока не уверен, состоится ли традиционное заседание фракции "Слуга народа" перед пленарным вторником.

"По поводу заседания фракции, я не уверен на 100%, будем в понедельник принимать это решение. Действительно, много эпидемиологических угроз. Учитывая насыщенную повестку дня, возможно, нужно будет собраться", - заявил Кириенко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Госпотребслужбе Киева призвали ввести локдаун в Украине из-за неэффективности карантина выходного дня.

Также мы сообщали, что в Офисе президента и в Минздраве ждут результатов карантина выходного дня, чтобы решить вводить ли локдаун.