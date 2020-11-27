Экс-советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский прокомментировал "Стране" свою отставку.

Он сказал, что после увольнения больше не будет заниматься разоблачениями коррупции на "Большой стройке" и растраты ковидного фонда.

"У нас состоялась встреча с Ермаком. Она была конструктивной, мы поблагодарили друг друга за работу, но решение об отставке мной уже принято. Я уже не советник Ермака. Чем я буду заниматься дальше? Ну, я точно не антикоррупционер и не разоблачитель. Я не хочу заниматься разоблачениями. По "Укравтодору" я уже сказал все, что хотел. Углубляться в эту тему не хочу. Я свою задачу видел в том, чтобы пробудить у общественности и журналистов интерес к этой теме. И у вас в издании, в том числе, вышли разоблачения по коррупции. Свою миссию я выполнил", - отметил Игорь Уманский.

Игорь Уманский также подтвердил достоверность списка из шести компаний, который недавно публиковала "Страна" - того самого "дорожного картеля", которые осваивают бюджетные миллиарды.

"Такие же данные о картеле мне передавали участники рынка строительства дорог, и эту же информацию я передал правоохранителям и Офису президента. На рынке все и всё про всех знают", - отметил Уманский.

Напомним, что уволившийся из ОП Уманский описал схему, как "дорожный картель" разворовал миллиарды из ковидного фонда. По его словам, с начала "Большого строительства" были внесены изменения в требования к тендерной документации.



Также "Страна" писала, что Уманский рассказал, почему Украина не получила второй транш МВФ. По его словам, это связано с растратой коронавирусного фонда на строительство дорог в рамках "Большой стройки".