В Министерстве обороны России прокомментировали выступление главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Бундестаге 25 ноября. Чиновница призвала вести переговоры с РФ о разоружении "с позиции силы". На это в российском минобороны напомнили, что в прошлом такие призывы ни к чему хорошему не приводили.

Ответ представителя военного ведомства России генерал-майора Игоря Конашенкова приводится в Фейсбук Минобороны.

В своем выступлении Крамп-Карренбауэр отметила, что позиция силы "всегда была хорошей позицией германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".

На это Конашенков заявил, что далеко не всегда, очевидно намекая на итоги Первой и Второй мировых войн.

"Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. К сожалению, этого не произошло. Поэтому вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда", - отметил представитель минобороны РФ.

По его словам, Крамп-Карренбауэр, не так давно занявшая кресло главы оборонного ведомства, как и предшественница, "демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе".

"Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге "хорошая позиция германской внешней политики" вести диалог "с позиции силы" в двадцатом веке (разгром Третьего рейха под управлением Гитлера - Ред.) уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа", - заявил Конашенков.

Как писала "Страна", в сентябре из-за истории с якобы отравлением Алексея Навального Германия пригрозила России санкциями. В итоге ФРГ осуществила свои угрозы.

В ответ Россия ввела санкции против нее, а также Франции.