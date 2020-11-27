Международный валютный фонд (МВФ) не собирается выделять транш Украине по чрезвычайному финансированию. У нашей страны уже есть программа сотрудничества, по которой фонд предлагает и дальше работать.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире ток-шоу "Право на владу", в пятницу, 27 ноября.

"Речь идет о том, обращались ли мы по emergency finаnce. Это финансирование, когда у государства действительно есть проблема. Мы этот вопрос рассматривали в связи с действующей ситуацией. Но я вам скажу ответ наших партнёров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас emergency finаnce". Мы задали вопрос, нам чётко ответили, что нужно работать в рамках программы и выполнять условия", - сказал Марченко.

В то же время глава Минфина в интервью ВВС News Украина предположил, что договориться с МВФ о транше удастся в этом году, но деньги поступят уже в 2021-м.

"У нас эти средства, конечно, предусмотрены в бюджете. Более того, у нас были предусмотрены два транша от МВФ (по 700 млн долл. каждый - Ред.). Мы выполнили все структурные "маяки" для первого просмотра. Конечно, сейчас уже есть другие структурные "маяки", по которым мы еще в процессе исполнения. Я не могу сказать категорически, что средств не будет. Может оказаться так, что это решение каким-то образом будет найдено. Но я не хочу давать какие-то оптимистичные обещания на этот счет. Более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, что нам удастся договориться в текущем году о миссии и эти средства будут уже в следующем году", - добавил Марченко.

По словам министра, сейчас стоит вопрос не столько в самом транше, сколько во взаимодействии.

"Если мы сможем переломить негативный нарратив последних месяцев, это уже будет большой победой, я считаю. Потому что это открывает нам путь к получению макрофинансовой помощи, к восстановлению переговоров со Всемирным банком, и так далее", - подытожил он.

Напомним, вчера в Минфине отчитались об успешных переговорах с МВФ по госбюджету-2021. Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей: рамки доходов, расходов и дефицита.

Однако позже сообщили в НБУ, что до конца 2020 года Украина не получит транш Международного валютного фонда, так не сможет завершить все необходимые процедуры за такой короткий период времени.