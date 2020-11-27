Парламент зарегистрировал президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Документ №4434 размещен на сайте Верховной Рады.

Отметим, что текст законопроекта пока не опубликован. В его названии указывается, что он вносит изменения "в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов.

Так, по решению КС были отменены электронное декларирование и полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, а недостоверное декларирование декриминализировано.

3 ноября Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по восстановлению электронного декларирования в первоначальном виде.

Перед этим глава страны Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает остановить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

На этой неделе Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию после решения КСУ от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства.