В пятницу, 27 ноября, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить дотацию Пенсионному фонду на 4,2% до 195,3 млрд гривен в проекте госбюджета-2021 ко 2-му чтению.



Об этом говорится в законопроекте №4000 ко второму чтению, обнародованном на сайте парламента.

Так, в госбюджете-2021 в первом чтении предлагалось выделить финансирование Пенсионному фонду в размере 203,819 млрд гривен.

Но уже ко второму чтению данное финансирование предлагается сократить на 8,5 млрд гривен до 195,319 млрд гривен.



Напомним, что Кабмин было предложено выделить 20 млрд гривен на индексацию пенсий и выплаты пенсионерам по 1000 гривен. Данный документ предлагает увеличить расходы на ПФ с 172,6 млрд гривен до 192,257599 млрд гривен.



"Страна" сообщала, что стало известно, какой показатель средней зарплаты заложил Кабмин в госбюджет-2021. В документе назван показатель на следующий год средней зарплаты в Украине - 13,6 тысяч гривен.