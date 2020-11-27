В Мариуполе 37-летняя женщина явилась в гости к малознакомому 39-летнему мужчине с маленьким сыном. После застолья она забрала деньги хозяина и исчезла, бросив своего 8-летнего ребенка.

Об оригинальном свидании с криминальным душком сообщается в Фейсбук полиции Донецкой области.

Информация о необычном происшествии поступила патрульным города 27 ноября около 3:00. Житель Центрального района Мариуполя объяснил, что накануне познакомился с женщиной, которая заглянула к нему в гости, прихватив сына. Вечером взрослые распивали алкогольные напитки, после чего женщина взяла деньги и ушла в неизвестном направлении, а мальчик остался.

Патрульные отвезли ребенка домой, но там никого не оказалось. Мальчика передали инспекторам ювенальной превенции до дальнейшего выяснения обстоятельств.

В Украине нерадивые матери часто бросают своих детей. Например, в прошлом месяце полиция Киева искала юную мать, которая оставила трехлетнюю дочь у знакомых и сбежала.

А в Николаеве два года назад случилась история похуже: нетрезвая мамаша бросила с Ингульского моста в реку девятимесячного ребенка.