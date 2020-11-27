Украинскую певицу, участницу Национального отбора на Евровидение-2019 Киру Мазур раскритиковали подписчики за пост на русском. После чего она удалила публикацию и написала, что "русский язык - часть нашей истории, хотите вы того, или нет".

Так, Мазур на днях опубликовала пост в Facebook на русском языке. За это подписчики начали ее критиковать и сравнили с певицой Ани Лорак, дуэтом ANNA MARIA и другими исполнительницами с не проукраинскими взглядами.

Так, подписчики написали под постом:

• "Кира, неужели вам мало примеров, когда наши артисты ранее зашкварились на теме Москвы и московского языка. Дорн, Анна-Мария, Ани Лорак и другие... Вы хотите попасть в их список...";

• "В то время, когда многие перешли на украинский язык, вы пишите языком оккупанта".

После негодования от подписчиков Мазур удалила пост и написала другой. В нем она объяснила, что полностью поддерживает Укриану, однако считает, что "до украинского языка нужно приучать и мотивировать людей, а не заставлять" говорить на нем.

"Я разговариваю на четырех языках. И я за мир во всем мире. А еще я полностью всеми руками и ногами за Украину. Крым - украинский. Украинский язык - государственный. Донбасс - Украина. Слава Украине! Но! В нашей "демократическом многонациональном и независимом государстве" гнобят уже все и всех. Поэтому и трещит оно по швам, чего враг и желает. И вместо того, чтобы поддерживать друг друга, независимо, кто ты и на каком языке разговариваешь, мы просто друг друга уничтожаем. Я считаю, что до украинского языка нужно приучать и мотивировать людей, а не заставлять! Тупо бросаясь на них с агрессией и обвинениями - не выйдет ничего хорошего. Русский язык - часть нашей истории, хотите вы того, или нет. Это не хорошо и не плохо - это просто факт! Пол Украины говорит на русском. Так что же мы с этой половиной сделаем!? Сами отправим их в Россию?" - написала певица.

Мазур добавила, что она является откровенным и честным патриотом свой страны и заявила, что кому не нравится ее позиция - пусть отписывается от ее страниц в соцсетях.

"Такого патриота как я - нужно еще поискать. Такого откровенного и честного человека - тоже. Уж простите меня за мою скромность. Но кому нужен "имидж"... Для меня это = лживость. Понятие "патриотизм" ужасно изуродованное и отдает чем-то мерзким теперь. Короче, я буду собой и мне наср@ть. Я писала, пишу и буду писать музыку, посты и говорить на всех языках, на которых могу и хочу. Именно такие у меня представления о демократической свободной стране", - подытожила она.

Отметим, что творчество Киры Мазур отличается эклектичным стилем - сочетание элементов украинского фолка с различными стилями музыки.

16 октября 2018 на аэродроме "5 океан" у Киева, певица KiRA MAZUR установила национальный рекорд Украины и стала "Первой певицей, исполнившей песню во время прыжка с парашютом". С песней "Дихати" она приняла участие в Нацотборе на "Евровидение 2019".

Ранее мы писали о подобном скандале, в который попали сестры Анна и Мария Опанасюк, участницы дуэта ANNA MARIA и финалистки Национального отбора на Евровидение-2019. Во время интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину на крымскотатарском телеканале ATR девушки не смогли четко ответить на вопрос о том, чей Крым. Певицы также отказались ответить на вопрос, состоялась ли оккупация полуострова Россией.

Также рассказывали о скандале с украинской певицей Maruv, которая прошла Нацотбор на Евровидение-2019, но не дали поехать на конкурс. Причиной стали ее гастроли в России.