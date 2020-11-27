В Николаеве при проведении ремонтных работ в траншее обвалился грунт и под слоем земли оказались двое рабочих 17 и 18 лет. Инцидент произошел на пересечении Херсонского шоссе и улицы Космонавтов. Первым из-под завала удалось извлечь 18-летнего парня. По предварительным данным, он отделался ушибом грудной клетки и ног. А вот со спасением второго рабочего, который оказался на глубине шести метров, пришлось потрудиться. Об этом сообщает издание Новости-N.

Спасательная операция длилась четыре часа. Второй рабочий находится на глубине шести метров. Его частично придавило обвалившейся бетонной плитой. Для спасения пострадавшего необходима была спецтехника. Пострадавший был все время в сознании и даже подсказывал спасателям, как им лучше поступать.

Около 14:00 рабочего удалось освободить из-под завала. Его состояние в целом оценивается как удовлетворительное.

Фото: ГСЧС

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