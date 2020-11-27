Два человека погибли в результате ДТП в Кировоградской области, где военный грузовик "МАЗ" столкнулся с катком для укладки асфальта и сбил работников дорожной службы и затем перевернулся. Авария произошла в четверг, 26 ноября, около 15:45 на автодороге "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка" на территории Новоархангельского района.

"Установлено, что водитель грузовика столкнулся с катком и совершил наезд на рабочую группу дорожной службы. В результате чего получили травмы трое работников, один из которых погиб на месте происшествия, другой - от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.

Водителя грузовика задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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