В пятницу, 27 ноября, в Николаевской области, где президент Украины уволил главу СБУ, прошли тактические учения с использованием ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 и ПТРК.



Об этом сообщает АрмияИнформ.



Так, учения одной из бригад ВСУ прошли на полигоне "Широкий Лан". Особенностью маневров стало привлечение бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации.



Особый момент данного учения - широкое использование прославивших себя в Карабахе турецких БПЛА Bayraktar и не менее известных ПТРК Javelin. Акцент был сделан на действия в условиях сильно урбанизированной местности, где противник активно применяет средства РЭБ и тяжелую бронетехнику.



Так, турецкие БПЛА проводили разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника. Испытали беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов.



Ранее "Страна" подробно писала о турецких беспилотниках. Так, полутонный Bayraktar TB2 произвели и поставили на вооружение в Турции, ударных версий которых сейчас уже более ста единиц. Bayraktar (в переводе "знаменосец") поставляется во многие страны мира. Его покупают из-за высокой автономности: 24 часа в воздухе. Дрон оснащен противотанковыми ракетами или авиабомбами. Именно эту модель купила и Украина в 2018 году. 20 марта 2019 года их впервые опробовали в небе Украины. Во время полета они отработали нахождение различных типов целей, передачу их координат в командный центр, а также нанесение удара.







Ранее "Страна" сообщала, в Николаеве начались британо-украинские военные учения Warrior Watcher-2020. Они пройдут при участии Военно-морских сил, Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Великобритании.



Также напомним, что в Беларуси анонсировали совместные масштабные военные учения с Россией. По его словам, подготовка к мероприятию будет очень длительной, а масштаб действа превзойдет проведенные вопреки карантину учения "Славянское братство 2020".