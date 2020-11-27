Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил о том, что спикер Дмитрий Разумков впервые после долгого перерыва инициирует большое совещание всех глав парламентских фракций и групп.

Об этом Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале.

"Карантин выходного дня" будет с новостями. Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех глав фракций парламента.

Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его замы. Встреча офлайн, но наш президиум Рады, кто ещё с ковидом, на онлайн подключении.

Состав серьезный. В последний раз такой сбор помню, как только ввели карантин.

Тема - работа парламента в декабре.

Ожидаем, что разговор пойдёт про бюджет-2021, законы по "конституционному кризису" + закон про назначение главы НАБУ, законы про поддержку бизнеса и отсрочку РРО. Так что завтра ждите новостей, как будет дальше работать Рада и разруливать кризисы", - написал Ярослав Железняк.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Раду передали проект госбюджета на 2021 год для рассмотрения во втором чтении.