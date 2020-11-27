Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которую Джо Байден пригласил на свою инаугурацию, перенесла визит в Украину на начало 2021 года.



Об этом сообщает ее советник Франак Вячорка в эфире Громадського радио.



По его словам в данный момент невозможно что-то планировать из-за коронавируса и политической ситуации.



"Все меняется очень быстро. План посетить Украину был еще в октябре, но перенесся, появились другие планы, поэтому я сомневаюсь, что визит будет в этом году, скорее всего, в начале следующего", - пояснил советник оппозиционерки.



Напомним, что Лукашенко отказался от разговора с Тихановской. Он считает, что оппозиции "этот диалог" не нужен, а необходимо лишь "сломать президента".



Также "Страна" сообщала, что Тихановская дала отмашку на начало общенациональной забастовки. Комментируя прошедший 25 октября марш оппозиции, Тихановская отметила, что жители Беларуси готовы давать слово и отвечать за него.