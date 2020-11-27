Тихановская посетит Украину уже в следующем году. Фото: facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которую Джо Байден пригласил на свою инаугурацию, перенесла визит в Украину на начало 2021 года. 

Об этом сообщает ее советник Франак Вячорка в эфире Громадського радио.

По его словам в данный момент невозможно что-то планировать из-за коронавируса и политической ситуации.

"Все меняется очень быстро. План посетить Украину был еще в октябре, но перенесся, появились другие планы, поэтому я сомневаюсь, что визит будет в этом году, скорее всего, в начале следующего", - пояснил советник оппозиционерки.

Напомним, что Лукашенко отказался от разговора с Тихановской. Он считает, что оппозиции "этот диалог" не нужен, а необходимо лишь "сломать президента".

Также "Страна" сообщала, что Тихановская дала отмашку на начало общенациональной забастовки. Комментируя прошедший 25 октября марш оппозиции, Тихановская отметила, что жители Беларуси готовы давать слово и отвечать за него.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.