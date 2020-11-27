В Черновцах назначили второй тур выборов мэра, в который вышли кандидат от политической партии "Единая альтернатива" Роман Кличук и Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина".

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Так, повторное голосование состоится на 115 избирательных участках. В нем в целом смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тысяч человек.

Результаты голосования по выборам мэра Черновцов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 включительно.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией Covid-19 и объявленным Кабинетом министров Украины "карантином выходного дня", члены участковых избирательных комиссий будут контролировать соблюдение избирателями и другими участниками избирательного процесса правил безопасности. Кроме того, на участках должны быть организованы соответствующие противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни", - добавили в ЦИК.

Напомним, по итогам голосования по выборам в первом туре, который состоялся 25 октября, Кличук получил 27,29% голосов избирателей, а Михайлишин - 21,33%.

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