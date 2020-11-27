Вчера, 26 ноября, пока в Буэнос-Айресе прощались с Диего Марадоной, его бывший клуб "Наполи" играл в Лиге Европы с хорватской Риекой.

Руководство неаполитанцев договорилось с УЕФА и на стадионе установили гигантские портреты Диего Марадоны. А футболисты в последний раз вышли на поле в футболках №10. В память о великом аргентинце этот номер навсегда изъят из обращения в "Наполи".

Об этом передает пресс-служба клуба в Twitter.

"Наполи" без особых проблем разобрался с хорватами, забил два безответных мяча и вышел на единоличное первое место в группе Лиги Европы.

Но самое интересное не это. Матч был буквально окутан мистикой.

Первый гол итальянцы забили на 41 минуте как раз в тот момент, когда тело Марадоны повезли из президентского дворца Аргентины на кладбище.

И хотя первый мяч официально записали на игрока "Наполи" Политано, похоже что это был автогол воспитанника клуба и уроженца Неаполя Армандо Анастасио, который сейчас выступает за "Риеку". Армандо его назвали родители в 1996 году в честь Марадоны.

Обзор матча "Наполи" - "Риека". Победа в честь Диего Марадоны

Ранее "Страна" сообщала, что работник похоронного бюро сделал фото с мертвым Марадоной и был уволен. В стране разразился грандиозный скандал.