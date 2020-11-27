Арендаторы государственного или коммунального имущества, деятельность которых попала под запрет из-за карантина, будут освобождены от арендных платежей на время действия ограничений.

Соответствующий законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия карантина (№4429) подал президент Украины Владимир Зеленский.

Также в документе предлагается продлевать договоры аренды коммунального и госимущества для арендаторов, деятельность которых была запрещена или ограничения во время карантина, если срок такого договора заканчивается во время карантина. При этом срок действия договора продлевается на время карантина и на один месяц со дня его завершения.

При этом пункт, запрещающий проведение плановых проверок в сфере хозяйственной деятельности органами госконтроля, исключается из документа.

Напомним, вчера на сайте ВРУ появился законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19. Его инициатором является Владимир Зеленский.

Отметим, что ранее президент пообещал выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен из-за карантина выходного дня два дня назад.