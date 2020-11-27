Карантин выходного дня не смог доказать свою эффективность в борьбе против распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем в ближайшее время следует ввести полный локдаун.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24".

Как он считает, сейчас не целесообразно рассматривать ситуацию в отдельных регионах.

"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", - сказал Рубан.

Напомним, 25 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что есть позитивная динамика по количеству занятых койко-мест и заболевших Covid-19 благодаря карантину выходного дня.

Перед этим министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня станет понятна через 1,5 месяца после его введения.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украину нужно немедленно отправлять на месячный локдаун.

Тем временем в Офисе президента и в Минздраве ждут результатов карантина выходного дня, чтобы решить вводить ли локдаун.