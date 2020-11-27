После того, как стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил назначить губернатором Одесской области Сергея Гриневецкого, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с заявлением в котором положительно расценила тот факт, что президент собирается назначить на пост главы ОГА чиновника, который подпадает под люстрацию.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Хотя Сергей Гриневецкий сейчас является нашим политическим оппонентом и на местных выборах возглавлял список партии Геннадия Труханова в Одесский областной совет, Одесская организация партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" позитивно оценивает решение Владимира Зеленского назначить люстрированного в рамках антиконституционной люстрации политика главой Одесской ОГА.

Несмотря на люстрацию, Сергей Гриневецкий был согласован на должность Кабинетом министров Украины, и сейчас президент Зеленский ожидает формального судебного решение, которое позволит опубликовать указ о назначении.

Идя на президентские выборы, Владимир Зеленский обещал отменить незаконную люстрацию. Президент свое предвыборное обещание не выполнил. Он не привлек к ответственности за развал страны, военные преступления и коррупцию банду Порошенко-Яценюка-Турчинова, которые незаконно поразили в правах сотни тысяч честных людей.

Одесская организация партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает назначение Сергея Гриневецкого как первый шаг в отмене Зеленским неконституционной люстрации и надеется, что президент проявит политическую волю и покажет, что закон один для всех, а не остановится на выборочном правосудии только для своих локальных политических союзников", - заявили в партии.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Нервный ТИК" сообщала, как прошли выборы в Одессе и что они значат для политического расклада в Украине.