Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская собирается встретиться с новоизбранным президентом США Джо Байденом.

Об этом Тихановская рассказала в интервью телеканалу Белсат.

"Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу. В ближайших планах у нас есть Великобритания, Норвегия. Мы будем двигаться на восточные страны", - сказала она.

Кроме того, оппозиционерка обратилась к гражданам Беларуси: "несмотря на то, что все подустали (после 3 месяцев протестов – Ред.), нужно верить – народ побеждает, ведь режим Лукашенко устал еще больше и в нем наблюдается разлад".

Отметим, недавно в The Washington Post была опубликована статья с предложением Джо Байдену пригласить Светлану Тихановскую на свою инаугурацию.

"Избранный президент Джозеф Байден должен пригласить госпожу Тихановскую на свою инаугурацию и встретиться с ней в Белом доме, чтобы показать всему миру, что Соединенные Штаты поддерживают демократию", - сказано в статье.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от разговора с Тихановской.

Также мы писали, что Тихановская пообещала инициировать процесс признания силовых структур Беларуси террористическими организациями.