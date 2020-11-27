В российском городе Нальчик в школе произошло нападение ученика на учителя за плохие оценки. Отбиваясь от нападавших, учитель несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета.



Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости".

"В пятницу в лицее №2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета, в результате никто не пострадал", - говорят в материале.



В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Страна" сообщала, что в элитной школе под Одессой учительница ударила коленом в пах восьмилетнего ученика. Мальчик по имени Марат попросился выйти в туалет, однако педагог не позволила ему покинуть класс. Когда ребенок повторил просьбу, ему вновь было отказано. Позже на улице учительница избила Марата ногами.



Также напомним, что в Харьковской области будут судить учительницу за избиение школьницы книгой. Учительница истории в местной школе №7 ударила ученицу книгой по голове за пролистывание страниц.