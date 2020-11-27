Первые результаты карантина выходного дня, который действует в Украине с 13 ноября, будут заметны через неделю. Именно тогда и станет ясно, нужно ли Украине вводить полный локдаун.

Об этом заявил Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время большого интервью главному редактору издания "Гордон" и жене Дмитрия Гордона Алесе Бацман. Видео опубликовано в YouTube.

"Возможен ли локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение", - сказал он.

По словам Тимошенко, сейчас власти пытаются сбить темпы роста заболеваемости Covid-19, чтобы стабилизировать ситуацию, а также увеличиnm количество койко-мест и кроватей с кислородом и другим оборудованием.

Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что пока нет четкого показателя предельного количества новых случаев инфицирования в сутки, при котором медицинская система не будет справляться. Он пояснил, что также имеет значение количество тех, кто выздоровел, продолжительность пребывания в больницах и тому подобное. Поэтому важны показатели количества заражений и свободных мест в больницах.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что результаты карантина выходного дня должны в ведомстве должны получить за две-три недели.

"Сейчас мы рассчитываем на те карантинные ограничения, которые действуют на территории нашей страны... Эффект мы должны получить за две-три недели, после соответствующего инкубационного периода Covid-19, который составляет в среднем 14 дней", - сказал он.

Также он рассказал, что сейчас не видит оснований для введения жесткого карантина. По его словам, пока "ситуация контролируема, медицинская система справляется".

Однако он добавил, что Минздрав разрабатывает различные варианты, а Кабмин готовит поддержку бизнеса в случае жесткого карантина.

Степанов о карантине с 7-й минуты

Напомним, во время сегодняшнего брифинга Степанов заявил, что введение жесткого карантина в Украине сведет практически к нулю контактирование между людьми и разорвет цепь передачи коронавируса. Также он уточнил, что это является лучшим способом предотвращения распространения коронавируса с точки зрения эпидемиологии.

Также мы писали, что глава Минздрава обещал предупредить украинцев о полном локдауне за 7-10 дней.