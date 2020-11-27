Марсоход "Perseverance" ("Настойчивость") NASA, который 30 июля стартовал с Земли к Красной планете, после своего прибытия на Марс попытается превратить углеродный газ в кислород.

Таким образом будущие миссии на Марс (уже с людьми - Ред.) могли бы использовать большое количество преобразованного кислорода для создания топлива, с помощью которого можно было бы запускать ракеты с поверхности Красной планеты.

Об этом сообщает New Atlas.

Отмечается, что атмосфера Марса состоит на 95% из углекислого газа. В "Perseverance" установлен насос, который будет закачивать этот газ. В самом марсоходе при температуре в 800 градусов Цельсия углеродный газ будет перерабатываться в кислород.

Напомним "Perseverance" уже преодолел более 288 из 470 миллионов километров на пути к Марсу, где он будет искать признаки жизни и собирать образцы камней и почвы. Модуль, где размещен марсоход, должен войти в атмосферу Марса 18 февраля 2021 года и "сбросить" исследовательский аппарат в кратере Джезеро. Марсоход "Perseverance" будет проводить работы как минимум один марсианский год (около 687 земных дней).

Ранее "Страна" писала о том, в NASA показали новый марсоход, который будет искать жизнь на Красной планете.