В пятницу, 27 ноября, "Укрзализныця" заявила о возобновлении курсирования пассажирского поезда "Гуцульщина" №357/358 Киев - Рахов на период массовых зимних перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".



Так, поезд "Гуцульщина" начинает курсировать с 18 декабря этого года.

"Из Киева поезд № 357/358 Киев - Рахов будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22. Отправление из Рахова в 11:18 и прибытие в Киев в 06:43. Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда являются Тернополь, Чортков, Кицмань, Черновцы, Коломыя, Яремча, Ворохта, Ясиня, Квасы, Рахов", - отметили в пресс-центре.

Чтобы вновь возобновить курсирование поезда пришлось модернизировать инфраструктуру. Так, на некоторых участках пути провели средний и капитальный ремонт, заменили более 6 000 деревянных шпал. В результате проведенных работ будет увеличена скорость и улучшится состояние безопасности движения поездов.

"Курсирование этого поезда является очень важным моментом для Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей и имеет значительное влияние на развитие туристической инфраструктуры региона", - заявили в "Укрзализныце".

В 2019 году заполняемость поезда Киев - Рахов составила 89%, в обратном направлении - 94%. Только на участке Теребовля - Рахов посадка и высадка пассажиров в среднем составляла 332 - 390 человек.



Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" на новогодние праздники запустит поезд из Киева на горнолыжный курорт Славское. Так, поезд начнет курсировать 15 декабря, а закончит 17 января. Отправление из Киева планируется в 06:00, а прибывать в Славское в 13:16.



Напомним, что "Укрзализныця" показала роскошный вагон в стиле барокко, который стоит в 12 раз дороже СВ-места. Кроме того, в компании сообщили, что сейчас в Украине также курсирует один шестикупейный VIP-вагон.