В России, в городе Оренбурге, произошло необычное ЧП. Здесь мужчина случайно поджег себя. Он решил закурить в лифте и стал прикуривать от банки с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате вспыхнул пожар прямо во время движения кабинки лифта.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash в пятницу, 27 ноября.

Так, на видео запечатлено, как неизвестный мужчина зашел в лифт, после чего достал сигарету и прикурил ее от банки с легковоспламеняющейся жидкостью. Сразу же у него загорелась одежда и он начал в панике тушить огонь. Через несколько секунд лифт открылся и мужчина вместо того, чтобы сразу выбежать опустился на пол, где пылало пламя. Немного посидев, он выбежал из лифта с горящими штанами.

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