Сегодня, 27 ноября, народный депутат Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая недавно удивила Раду своим новым образом, празднует свое 60-летие.



Так, Юлия Тимошенко родилась в Днепропетровске 27 ноября 1960 года.



Она завоевала свою популярность на должности премьер-министра Украины, эту должность она занимала дважды - в 2005 году и с 2007 по 2010 годы.



К тому же, Юлия Тимошенко стала первой и пока единственной женщиной-премьером в истории Украины, а также первой женщиной, занимавшей этот пост и среди стран СНГ.



Отметим, что в июле 2005 года американский журнал Forbes назвал украинского премьера Юлию Тимошенко третьей по влиятельности женщиной планеты и внес ее в топ-100 женщин мира.

На пост президента Украины она выдвигалась в 2010, 2014 и в 2019 году. На последних таких выборах она заняла 3-е место, получив 13,40% голосов избирателей, не пройдя таким образом во второй тур.



Напомним, что Юлия Тимошенко в августе заразилась коронавирусом вместе с зятем и дочерью. Состояние ее здоровья расценивалось как тяжелое.



О выздоровлении Юлии Тимошенко стало известно 11 сентября, а 25 сентября нардеп появилась на работе. В соцсети она призналась, что за время болезни истосковалась по работе и общению с коллегами.