В пятницу, 27 ноября, в России недалеко от города Владимир на федеральной трассе М-7 "Волга" произошло масштабное ДТП., это уже вторая серьезная авария за день. В настоящее время движение по трассе перекрыто.

Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

Так, в результате аварии бензовоз столкнулся с грузовиком, ехавшем в сторону Иваново. После столкновения оба автомобиля вспыхнули. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что в Воронежской области России на трассе Воронеж - Луганск произошло ДТП, жертвами которого стали восемь человек. Выжила только 10-летняя девочка.

Также сообщали, что сегодня, под Краснодаром, грузовик КамАз на полной скорости протаранил микроавтобус. В салоне микроавтобуса находились 15 человек, несмотря на то, что транспортное средство не было предназначено для пассажирских перевозок. Есть жертвы и пострадавшие.