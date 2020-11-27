В пятницу, 27 ноября, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко исполнилось 60 лет. Пока она единственная женщина в истории Украины, занимавшая пост премьер-министра. Трижды она была кандидатом на выборах президента, но успеха так и не добилась.

Кроме политической повестки, Тимошенко нередко становилась героем светских хроник, когда предметом обсуждений становились ее эффектные образы или смена имиджа. А также семья.

Собрали в день рождения Юлии Тимошенко главные вехи ее политической карьеры и личной жизни.

От хозяйки видеосалона до "газовой принцессы"

В политику Юлия Тимошенко пришла из "коммерсов" конца 80-х: на двоих с мужем Александром они начинали с видеосалона в Днепропетровске, взяв в долг пять тысяч рублей. Потом работала коммерческим директором фирмы "Терминал", которую опекало местное комсомольское руководство.

После развала Союза Юля занялась бензином. В то время из-за разрыва экономических связей с Россией начался дефицит топлива. И торговля горюче-смазочными материалами стала золотым дном. И в силу этого - крайне криминализированным бизнесом.

В 1991 году Тимошенко с мужем открыли фирму "Украинский бензин", которая в 1995 году стала известна как "Единые энергетические системы Украины". В 90-х эта компания стала крупнейшим оператором газового рынка Украины, перепродавая российский газ.

Звездный час ЕЭСУ пришелся на премьерство днепропетровца Павла Лазаренко, который был политической крышей компании Тимошенко.

Но после размолвки с президентом Леонидом Кучмой и снятия Лазаренко - на корпорацию посыпались удары. Налоговая начислила "Единым системам" полтора миллиарда долларов штрафа, что было равносильно закрытию. И в 1998 году компания остановила деятельность. Окончательно ее ликвидируют лишь через 11 лет, но уголовные дела длились еще несколько лет после фактического закрытия.

После уничтожения своего газового бизнеса, Тимошенко в 1997 году отправляется в политику. Она избирается в Раду. Сначала вместе с партией "Громада" Лазаренко, а потом создала свою партию "Батькивщина" - которую и возглавляет по сей день.

В 1999 году Тимошенко, порвав до того с Лазаренко, входит в правительство Виктора Ющенко - вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу.

Уже через год у нее начался жесточайший конфликт с Кучмой. Мужа ЮВТ арестовывают по делу ЕЭСУ. А через несколько месяцев начинаются акции "Украина без Кучмы", в финансировании которых президент обвинил Тимошенко.

В разгар акций - январь 2001 года - Кучма уволил Тимошенко из правительства. После этого она возглавляет "Фронт национального спасения" - то есть по сути присоединяется к протестам (позже костяк "ФНС" вольется в "Блок Юлии Тимошенко").

В феврале ее заключают под стражу по делу той же компании "Единые энергетические системы", обвинив в контрабанде газа и уклонении от налогов. А также в даче взятки экс-премьеру Лазаренко. В СИЗО "газовая принцесса" пробыла 42 дня. Летом отпустили и мужа.

Два премьерских срока и проигрыш Януковичу

Все эти события сделали Тимошенко известной на всю страну. В 2002 году блок ее имени проходит в Раду и присоединяется к очередной антикучмовской акции "Восстань, Украина!". И через два года становится активным участником "Оранжевой революции". По итогам которой ЮВТ получает премьерское кресло.

Правда, долго его удержать не удалось - в сентябре Тимошенко потеряла пост после конфликта с Порошенко, который тогда был главой СНБО. А также в силу трений и даже публичных перебранок с президентом Ющенко.

После снятия с премьерского поста, Юлия Владимировна ушла в оппозицию. Что позволило ей обрушиться с критикой на власть. И по итогам парламентских выборов 2006 года ее политсила заняла второе место после Партии регионов. Тимошенко всерьез нацелилась на второе премьерство - из "оранжевых" фракций ее партия была самой многочисленной.

Однако партии майдана договориться между собой не смогли. Они обделили главу социалистов Александра Мороза должностью спикера парламента (ее хотели отдать Порошенко), и тот, обидевшись, заключил союз с коммунистами и регионалами. Появилась Антикризисная коалиция. А премьером стал Виктор Янукович.

При этом такой сценарий поддерживал Ющенко - судя по тому, что в новом правительстве оказалось семь министров "Нашей Украины". Тимошенко же снова ушла в оппозицию. И начала раскачивать акции протеста против "реванша". Они требовали роспуска парламента и грозили Майданом.

В итоге Ющенко распустил Раду, и в новом парламенте его партия таки вошла в коалицию с БЮТ. Они сформировали большинство, и Юлия Владимировна снова стала премьером. Правда, буквально сразу началась ее открытая война с Ющенко. И через год коалиция снова развалилась.

Ющенко попытался опять распустить Раду, но БЮТ сумел заблокировать это решение через суды.

Впрочем, не всегда они с президентом ссорились. Например, в 2008 году Юлия Владимировна подписала письмо в адрес НАТО - с просьбой предоставить Украине план действий по членству. Завизировали документ также Ющенко и спикер Арсений Яценюк.

После окончательного развала союза с Ющенко, в Тимошенко начала искать альянса с Януковичем - с целью удержать коалицию для принятия законов. Но "регионалы" отказались. Символом этого эпизода стало видео с Тимошенко, на котором она говорит "Пропало все".

В премьерской должности Тимошенко проработала до 2010 года и проиграла президентские выборы Виктору Януковичу.

Позиции Тимошенко тогда подкосили несколько факторов. Главный - финансовый кризис, который грянул в 2008 году и шел весь 2009 год. Второй фактор - общая усталость населения от "оранжевого" эксперимента, ярким представителем которого стала Юля. С его бесконечными политическими кризисами и скандалами.

Не помогло Юлии Владимировне и ноу-хау - выплата "юлиной тысячи". Это возвращение украинцам сгоревших вкладов Сбербанка СССР, но по "чудесному" курсу - один рубль равен одной гривне. К тому времени гривна уже стоила примерно в 20-30 раз дешевле советской валюты - судя по покупательной способности.

Одно из самых значительных деяний Тимошенко во вторую премьерскую каденцию - это заключение десятилетнего контракта с "Газпромом" в начале 2009 года на весьма невыгодных для Украины условиях. По нему наша страна получала очень дорогой газ и на очень жестких условиях по предоплате. Сама Тимошенко же говорит, что на тот момент данный контракт был лучшим выходом из начавшейся газовой войны, когда Россия вообще прекратила транзит газа в Европу.

За этот контракт ее потом, собственно, и посадили в тюрьму.

Арест, освобождение и пост-майдан

После победы Януковича на выборах 2010 года, из коалиции с Тимошенко вышли многие депутаты и группы, затем Рада выразила недоверие Кабмину. Новым премьером стал Николай Азаров.

В том же году новая власть открыла несколько дел на Тимошенко и ее соратников. Одно из них касалось газового контракта, при заключении которого премьер, по мнению обвинителей, превысила полномочия и заключила кабальные для Украины условия (принцип "бери или плати").

Тимошенко обвинения в свой адрес отвергала и называла их политическим преследованием.

В августе 2011 года Печерский суд Киева отправил Юлю в СИЗО. А в октябре ее приговорили к семи годам.

Это был крайне опрометчивый шаг Януковича. Одним махом он настроил против себя и Запад, где Тимошенко имела поддержку, и Россию, которая видела в этой посадке угрозу заключенным при Юле газовым контрактам - и Москва об этом открыто говорила.

Приговор Тимошенко также дал повод майданной оппозиции начать длительные акции протеста.

После посадки ЮВТ началась трехлетняя эпопея с ее заключением в Качановскую колонию Харьковской области. Там она сидела в отдельной камере. Запад требовал отпустить ее хотя бы на лечение в немецкую клинику "Шарите": у Тимошенко обострилась грыжа межпозвоночного диска. Но в итоге ее отвезли на обследование в ЦКБ Харькова.

Тимошенко объявляла несколько голодовок. Ее сторонники заявляли, что в тюрьме она практически не ходит сама и ей не помогают ходить на прогулки и не дают свиданий. Тюремщики в ответ сливали в Сеть видео, как Тимошенко без проблем ходит по своей камере и встречается с посетителями.

Тема "Тимошенко в тюрьме" позволила ее партии снова стать второй на выборах 2012 года. Параллельно с лозунгом "Юле волю" в Украине вплоть до Майдана шли акции протеста (их возглавил ее однопартиец Арсений Яценюк).

Освободили Тимошенко уже после победы Евромайдана. Новая власть декриминализировала статью, по которой посадили ЮВТ. Есть видео, как Тимошенко после выхода из тюрьмы звонит Яценюку.

На инвалидной коляске и в лабутенах Тимошенко привезли на Майдан, где она призвала "продолжать борьбу".

После этого Тимошенко уехала в Германию на лечение в клинике "Шарите". Откуда вернулась уже бодрее. И приняла участие в президентских выборах - но в первом же туре проиграла Петру Порошенко, набрав чуть более 12% голосов.

Осенью 2014 года Юлия Владимировна штурмует Раду, включив в свою первую пятерку сидевшую в России летчицу Надежду Савченко. Правда, на этот раз ее политсила серьезного результата не показала и взяла чуть более 5% голосов. Став последней по численности фракцией.

Причина была в том, что лидеры Евромайдана, многие из которых раньше были в команде Тимошенко, разошлись по собственным партийным проектам. Бывшие "бютовцы" Яценюк, Аваков и Турчинов создали свою партию - "Народный фронт", которая заняла первое место в Раде. Премьером стал Яценюк. А Юлия Владимировна оказалась на периферии.

Впрочем, стратегически это решение ей же пошло в плюс. При Порошенко и Яценюке уровень жизни людей настолько обвалился, что их рейтинг потянуло следом. И у Тимошенко оказались в руках все шансы побороться за президентство в 2019 году.

На майданном политическом поле просто больше никого не осталось - Яценюк и его политсила ушли в рейтинговый ноль после многократного роста тарифов и урезания соцгарантий. Поэтому на Банковой именно Тимошенко рассматривали как главного конкурента Порошенко. Который "топчется" на том же идеологическом поле, что и Петр Алексеевич.

Против ЮВТ включились все ресурсы бывшего президента. Который в угаре этой борьбы банально просмотрел выход на арену реального конкурента - Владимира Зеленского. В итоге Тимошенко заняла третье место и сошла с дистанции.

Обнуление рейтингов конкурентов по идеологической нише позволило партии Юлии Владимировны улучшить позиции - и на выборах прошлым летом занять третье место в парламенте. А дальше претендовать на некий союз с новой партией власти - "Слугой народа", которую "Батькивщина" сначала поддерживала.

Однако в итоге партия Зеленского сформировала монобольшинство. А после принятия закона о продаже земли Тимошенко, у которой остался главным образом аграрный электорат, объявила об уходе в оппозицию. Где сейчас и находится.

Личная жизнь. Пробежки, дом, прически, внуки и туфли

Юлия Григян (девичья фамилия Тимошенко) родилась в Днепре в 1960 году. Родители развелись, когда ей было три года. Ее воспитывала мама, работавшая диспетчером в такси, и бабушка.

В школе отличницей не была, но училась без троек. Занималась атлетикой и гимнастикой. В старших классах взяла фамилию матери - Телегина, поэтому в выпускном альбоме ее фото подписаны, как Юлия Телегина.

После школы поступила в Днепропетровский горный институт на факультет автоматики-телемеханики, но была отчислена из-за неуспеваемости. После этого Тимошенко выбрала экономический факультет, который окончила с красным дипломом.

В студенческие годы, в 19 лет, вышла замуж за бизнесмена Александра Тимошенко. Его отец Геннадий Тимошенко был советским функционером, к моменту распада Союза занимая пост председателя одного из райисполкомов Днепропетровска.

Пару лет назад Юлия Тимошенко рассказывала, что сейчас муж занимается торговлей и строительством за границей.

"И в Чехии, и в Канаде. У него есть очень хорошие бизнес-партнеры и я радуюсь, что все это происходит далеко от Украины", - рассказывала Тимошенко.

Тимошенко с мужем Александром

В 1980-м у них родилась единственная дочь Евгения. Она побывала замужем за британским рокером Шонном Карром. Они познакомились в Египте. Однако их роман расцвел в Великобритании, где дочка Тимошенко, которую в семье называют Жужей, тогда училась. Карр в это время жил в гражданском браке и имел дочь. Брак продлился 8 лет. Детей у них не было.

На свадьбе дочери. Фото: Global Look Press

После развода Карр женился в третий раз. В возрасте 49 лет он внезапно умер, когда был в Праге.

После развода Евгения Тимошенко вышла замуж за одесского бизнесмена, владельца "Укррудинвестбанка" Артура Чечеткина. Они познакомились летом 2010 года в Одессе на вечеринке по поводу открытия обновленного ночного клуба в Аркадии. А уже в декабре 2014 пара поженилась. Свадьба была в НСК "Олимпийский" и гуляли в строгой секретности.

В 2016 году у них родилась дочь Ева и Юлия Тимошенко стала бабушкой.

Первые фото внучки Тимошенко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

А в 2019 году Юлия Тимошенко стала бабушкой во второй раз. У нее родился внук.

Евгения, Александр, Юлия Тимошенко и Артур Чечеткин с дочкой Евой, фото: facebook.com

В соцсетях Юлия Тимошенко пишет, что очень любит утренние пробежки. По ее словам, почти каждый день она пробегает 10 километров.

"Для меня – это как утром молитва. Не помолиться нельзя и не побегать нельзя. Где-то лет 30 я это делаю", - рассказала Тимошенко в одном из интервью.

По ее словам, бегает она под рок-н-ролл, тяжелый рок. А ее любимая группа – Nightwish.

Тимошенко во время утренней пробежки, фото: facebook.com

Также она следит за фигурой. В ее партийном офисе все готовят на пару. Но, по ее словам, в туре по стране она может съесть бутерброд с колбасой или сладкое, а иногда не отказывается и от Макдональдса.

Диеты она считает вредными, предпочитает есть часто, но понемногу.

"Хочу посоветовать всем, кто хочет быть в форме придерживаться такой формы: есть 1 раз в день нельзя, 5-6 раз в день, немножечко, не больше 250 грамм. До обеда только углеводы. Все точка. Неплохо поесть немножко фруктов: яблоки, апельсины, но тоже не больше 250 граммов. В обед переходим на белки: мясо с овощами, потом рыба с овощами. Вечером едите не позже 18-19:00.", - делилась Леди Ю своими секретами.

Отдельный пункт узнаваемости Тимошенко принесли ее образы. Ранее мы писали, как менялся имидж Юлии Тимошенко за ее политическую карьеру. Одной из самых узнаваемых стала прическа с косой.

"Честно говоря, она очень удобная. В ней можно спать в машинах, стоять под снегом на митингах, тебя обдували все ветры, но коса непоколебима. И никогда в жизни ты не беспокоишься о своей прическе. Но сейчас я решила немножко меняться как женщина, и думаю что сейчас, я стала больше похожа на женщину, чем на бойца", - призналась Тимошенко, когда сменила косу.

Прически Юлии Тимошенко с 90-х и по наше время

Юлия Тимошенко тщательно подбирает и такие детали образа, как одежда и обувь.

Тимошенко в рабочем кабинете. Фото: Instagram

Ее фишка - смесь делового и женственного стиля. Ранее "Страна" отследила эволюцию туфель в коллекции лидера "Батькивщины".

В декларации за прошлый год Юлия Тимошенко указала, что заработала чуть более миллиона гривен (1 155 450 грн). При этом Юлию Владимировну не записана недвижимость или машины. Но у нее много украшений Mikimoto, Chanel, DinVan, Cartier, Chopard.

Муж политика по декларации продал Mercedes-Benz (2017 года выпуска), выручив за него 2,24 миллиона гривен. Вместо этого у него появился внедорожник Toyota Land Cruiser (2018 года выпуска) и Audi А8 (2016 года выпуска). За них Александр Тимошенко отдал около 4 млн. грн.

На счету в "Ощадбанке" у Юлии Тимошенко задекларировано 729 544 грн. Муж хранит 231 435 грн в "Мегабанке", а также 20 109 евро и 116 803 чешских крон и в RaiffeisenBank в Праге.

Из наличности Юлия Тимошенко задекларировала 290 тыс грн, Александр Тимошенко - $420 800, 175 890 евро и 540 тыс гривен.

Судя по декларации Юлия Тимошенко не имеет собственной недвижимости и арендует дом двоюродной сестры Татьяны Шараповой. Речь идет об особняке площадью 588 кв.м. и более 33 соток земли в поселке Козин (Обуховский район, Киевская область). Кроме того, тетя Тимошенко Антонина Ульяхина является собственницей еще 27 соток по соседству.

Особняк в Козине с личным пляжем и живописным садом Тимошенко снимает уже много лет. Дом находится в закрытом коттеджном городке "Срибна хвыля".

Дочь Евгения поселилась в 6 километрах от Юлии Владимировны. Коттедж в стиле шале записан все на ту же Антонину Ульяхину. В начале 2019 года сама Евгения докупила еще 10 соток рядом и начала расстраивать участок.

Дом Евгении Тимошенко. Фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

В коттедже Евгения Тимошенко живет с мужем и двумя детьми.