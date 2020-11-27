Введение жесткого карантина в Украине сведет практически к нолю контактирование между людьми и разорвет цепь передачи коронавируса. Это является лучшим способом предотвращения распространения коронавируса с точки зрения эпидемиологии.

Такое заявление сделал сегодня во время онлайн брифинга глава Минздрава Максим Степанов и добавил, что с другой стороны необходимо считаться с возможностями нашей страны и учитывать расчеты Минэкономики и Минфина относительно последствий локдауна.

"Основной предпосылкой к введению жестких ограничений будет эпидситуация и предже всего нагрузка на нашу медицинскую систему. Обеспокоенность вызывают новогодние праздники, которые предусматривают большое число контактов между людьми на ярмарках, празднованиях, новогодних елках и эти контакты происходят между людьми, которые в обычной жизни между собой не пересекаются, и понятно, что могут быть всплески", - говорит Степанов.

По его словам, Минздрав готовит разные варианты введения жестких ограничений и призывает в данный момент жестко придерживаться уже введенных в стране ограничений.

Ранее "Страна" писала о том, что в Окружном админсуде Киева лежат уже семь исков к Кабмину из-за карантина выходного дня.

Также мы сообщали, что Минздрав показал свежие данные по распространению коронавируса по регионам на 27 ноября.